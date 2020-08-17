رئيس كوريا الجنوبية: نحن في مفترق طرق خطر للغاية

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أمس، أوامره بحشد كل الوسائل الممكنة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أعمال غير قانونية يمكن أن تضر بنظام الحجر الصحي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن تصريح مون جاء عقب اطلاعه على نتائج اجتماع عاجل شمل مسؤولي الرئاسة، الذي عقد في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وسجلت كوريا الجنوبية 279 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، حيث تعد أول مرة تتجاوز فيها حالات الإصابة اليومية في البلاد 200 حالة منذ خمسة أشهر.

ونقل المتحدث الرئاسي كانج مين سيوك عن مون، القول: «نحن في مفترق طرق خطر للغاية، على الحكومة حشد كل الوسائل الممكنة لوقف تفشي فيروس (كورونا)».

كما أصدر مون أوامره للمسؤولين بضمان جاهزية المنشآت الطبية في منطقة العاصمة بكامل طاقتها.

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