تراجع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المنقولة محلياً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأدنى مستوى لها منذ شهر بعد تراجع التفشي في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.

وقالت اللجنة في بيان، إن عدد الحالات المنقولة محلياً في الصين تراجع إلى أربع حالات في 15 أغسطس وجميعها كانت في شينجيانغ، وذلك مقابل ثماني حالات على مستوى البلاد قبل يوم. ويُعد هذا أدنى عدد من الحالات منذ 16 يوليو. ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة منقولة محلياً في 15 أغسطس في مدينة شنتشن في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، بعد أن سجلت السلطات المحلية هناك ثلاث حالات إصابة جديدة قبل يوم.

وعادت امرأة تعمل في سلسلة متاجر التجزئة (فريشيبو) المملوكة لشركة علي بابا في شنتشن إلى لوفينغ مسقط رأسها، وأثبت الفحص إصابتها بالفيروس يوم 14 أغسطس. وتقع كل من المدينتين في إقليم غوانغدونغ. وفي اليوم نفسه سجلت لوفينغ أيضاً ثلاث حالات بلا أعراض، بينما رصدت شنتشن اثنتين من تلك الحالات. وتظهر الفحوص إيجابية الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، لكن الصين لا تصنفها حالات مؤكدة إلا إذا ظهرت عليها أعراض مرضية مثل الحمى أو السعال.

عدد الحالات المنقولة محلياً في الصين تراجع إلى 4 حالات.

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