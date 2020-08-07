واشنطن تدرج زعيمة هونغ كونغ ومسؤولين آخرين في القائمة السوداء

المصدر: واشنطن - وكالات

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشر شخصيات رفيعة أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنية على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية».

وتتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشكل يومي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إنها تعارض بحزم الأوامر التنفيذية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع بحظر المعاملات الأميركية مع الملاك الصينيين لتطبيقي (وي تشات) و(تيك توك).

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