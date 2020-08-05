تقرير أممي: كوريا الشمالية تطوّر أسلحة نووية

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، تم تأكيد تفاصيله، بأن كوريا الشمالية تحرز تقدماً في تطوير أسلحة نووية.

وقالت مصادر دبلوماسية، نقلاً عن التقرير، إن كوريا الشمالية «ربما تكون طوّرت أجهزة نووية صغيرة الحجم لتحتويها الرؤوس الحربية لصواريخها البالستية». وأكد التقرير المتعلق بالامتثال للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أن التقييمات استندت إلى معلومات من دولة عضو بالأمم المتحدة. وشدد على أن كوريا الشمالية تواصل برنامجها النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

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