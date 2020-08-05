36 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الصين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيس الصيني، خلال 24 ساعة، من بينها 30 حالة محلية العدوى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة قولها، إنه من بين 30 حالة محلية العدوى تم الإبلاغ عن 28 حالة في منطقة شينجيانج الويغورية، ولم يبلغ عن حالات وفاة جديدة تتعلق بالمرض.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 84 ألفاً و464 حالة منذ ظهور الفيروس في ووهان لأول مرة نهاية العامة الماضي، وبلغ عدد الوفيات في البر الرئيس للصين 4634 حالة.

وخرج 79 ألفاً و30 مريضاً من المستشفيات بعد شفائهم، فيما لايزال 800 مريض يتلقون العلاج، من بينهم 36 في حالة خطيرة.

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