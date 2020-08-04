الهند تصنع لقاحات لحساب بريطانيا

المصدر: بنغالور - رويترز

قالت شركة ووكهارت الهندية لصناعة الأدوية، إنها تعاقدت على توريد ملايين الجرعات من لقاحات متعددة لمرض «كوفيد-19» إلى بريطانيا، بما فيها اللقاح الذي تطوره شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأضافت الشركة أنها حجزت خطوط تعبئة وتغليف في إطار اتفاق مع الحكومة البريطانية.

وقفزت أسهم الشركة الهندية 10% عقب هذا الإعلان في سوق مومباي الهابطة.

وكانت الحكومة البريطانية حجزت أيضاً خط تعبئة وتغليف بشركة ريكسهام التابعة للشركة الهندية في ويلز، لاستخدامه بالكامل على مدار 18 شهراً بهدف ضمان توريد اللقاحات.

ويجري العمل على تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحاً في مختلف أنحاء العالم للقضاء على الجائحة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 25 منها دخلت مراحل الاختبار على البشر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news