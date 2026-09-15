شريف بشارة يحل في المرتبة السابعة بقائمة «فوربس» لأقوى قادة الرعاية الصحية بالشرق الأوسط

حلّ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة الأم للمستشفى الأميركي دبي، في المرتبة السابعة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2026.

ويشغل بشارة كذلك منصب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي، إلى جانب عضويته في مجلس أمناء مؤسسة نور دبي.

وتضم قائمة «فوربس» نخبة من 50 قائداً مؤسساً يسهمون في رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، إلى جانب قائمة أخرى تضم 100 قائد تنفيذي يقودون أكبر الشركات وأكثرها تأثيرًا في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.

واعتمدت «فوربس الشرق الأوسط» في إعداد القائمتين على مجموعة من المعايير، شملت حجم الشركة، ومدى تأثير القائد والشركة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، والابتكارات والمبادرات والإنجازات التي تحققت خلال عام 2025 والفترة المنقضية من عام 2026، فضلًا عن خبرة القائد في القطاع، وتنوع أنشطة الشركة، ومستوى الشفافية، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.