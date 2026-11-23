قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام مدير سابق لشؤون الموظفين بردّ مبلغ 2.138 مليون درهم إلى الشركة التي كان يعمل لديها، وتعويضها بـ500 ألف درهم، بعدما استغل صلاحياته الوظيفية في التلاعب ببيانات نظام الموارد البشرية والرواتب، وتحويل مستحقات موظفين إلى حساباته الشخصية، فضلاً عن الاستيلاء على مبالغ صُـرفت نقداً بأسماء عاملين لم يعودوا على رأس عملهم، وذلك بعد إدانته بحكم جزائي نهائي في القضية المتعلقة بالواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عمل المدعى عليه لدى الشركة مديراً لشؤون الموظفين، وهي وظيفة منحته صلاحيات واسعة في إدارة بيانات العاملين وإقرار البدلات والمزايا المالية، وصرف الرواتب والعمولات ومكافآت نهاية الخدمة.

وبحسب أوراق الدعوى، استغل الموظف هذه الصلاحيات في التلاعب بقاعدة بيانات نظام الموارد البشرية، فأدخل بيانات غير صحيحة لأسماء موظفين انتهت علاقتهم بالشركة أو أشخاص لا وجود لهم فعلياً، واستبدل بيانات حساباتهم المصرفية بأرقام حساباته الشخصية، ثم أرسل كشوف الرواتب إلى قسم الحسابات، الذي اعتمد البيانات وحوّل الأموال إلى تلك الحسابات.

وكشفت الشركة، وفقاً لما ورد في دعواها، عن استخدام الموظف 11 حساباً مصرفياً باسمه في بنوك مختلفة، كما أثارت شكوكها واقعة طلبه تحويل مبلغ مخصص لأنشطة قسم الموارد البشرية إلى حساب شخصي لدى أحد البنوك، يختلف عن الحساب المسجل في نظام الشركة لصرف راتبه.

ولم يقتصر الأمر على تحويل الرواتب، إذ نسبت الشركة إليه إصدار تعليمات لقسم الحسابات بصرف رواتب بعض الموظفين عبر شركات الصرافة وتحويلها إلى حساباته، كما طلب صرف مبالغ نقدية بزعم توزيعها على 29 موظفاً، تبين لاحقاً أنهم غادروا العمل أو لا توجد لهم سجلات فعلية، وتسلم تلك المبالغ مقابل إيصالات تحمل توقيعات منسوبة إليهم، قالت الشركة إنها غير صحيحة.

كما تضمنت الوقائع احتساب مكافآت نهاية خدمة لموظفين لا يستحقونها، ثم إرسال التسويات إلى قسم الحسابات لصرفها نقداً وتسلمها لنفسه، إلى جانب مبالغ أخرى تحت مسميات بدل تذاكر سفر وحوافز.

وأقامت الشركة دعوى جزائية ضده، انتهت بإدانته ومعاقبته بالحبس سنة وتغريمه مبلغ 2.138 مليون درهم، وإبعاده عن الدولة، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده استئنافياً وعدم الطعن عليه بالتمييز.

وفي الدعوى المدنية، طالبت الشركة بإلزامه بأداء 12.6 مليون درهم، شملت المبالغ التي قالت إنه استولى عليها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، إضافة إلى الفائدة القانونية.

وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي تكون له حجية أمام القضاء المدني في ما فصّل فيه بشأن وقوع الجريمة ووصفها القانوني، ونسبتها إلى مرتكبها، وبالتالي لا يجوز إعادة بحث ثبوت الخطأ الذي أدين به الموظف. ويقتصر دور المحكمة المدنية على بحث الأضرار التي لحقت بالشركة، وتقدير التعويض المستحق عنها.

واستندت المحكمة إلى ما ثبت في الحكم الجزائي من استيلاء المدعى عليه على مبلغ 2.138 مليون درهم، شمل 1.852 مليون درهم حصل عليها من خلال التلاعب الإلكتروني ببيانات الموظفين ونظام الرواتب، ومبلغ 286 ألفاً و547 درهماً تسلمه بموجب 25 إيصال دفع نقدي على سبيل الوكالة، من دون تسليم الأموال إلى أصحاب الحق فيها.

ورأت المحكمة أن هذه المبالغ تمثل ضرراً مادياً ثابتاً لحق بالشركة، ما يستوجب إلزام الموظف بردها. كما ثبت لها أن الشركة تكبدت أضراراً إضافية تمثلت في فوات الكسب خلال فترة تجاوزت عامين نتيجة الفعل الذي ارتكبه، فقضت لها بتعويض إجمالي قدره 500 ألف درهم.

لكن المحكمة لم تقضِ بكامل المبلغ الذي طالبت به الشركة، إذ أوضحت أن تقرير الخبرة المودع في ملف القضية الجزائية لم يكن كافياً للتحقق من المبالغ المتبقية. كما لم تقدم الشركة دليلاً معتبراً على انشغال ذمة الموظف بها، واعتبرت أن التقرير الاستشاري الذي قدمته لا يصلح دليلاً لمصلحة من أعده على خصمه.

وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليه بأداء إجمالي 2.638 مليون درهم، تشمل المبلغ المستولى عليه والتعويض، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.

• المحكمة ألزمت المدعى عليه بردّ المبلغ، و500 ألف درهم تعويضاً للشركة.