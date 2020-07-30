خُمس مرضى «كورونا» توفوا داخل مستشفيات ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

كشفت دراسة، أمس، أن خُمس مرضى «كوفيد-19» توفوا داخل المستشفيات في ألمانيا، بينما وصل معدل الوفيات إلى أكثر من النصف (53%)، لدى المصابين الذين وُضعوا على أجهزة تنفس.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة «ذي لانسيت» البريطانية العلمية، وأجراها المعهد العلمي التابع لمؤسسة «أي أو كي» الألمانية العامة للتأمين (فيدو)، إلى جانب منظمة طب العناية المشددة والطوارئ (ديفي)، والجامعة التقنية في برلين. وشملت عينة من 10 آلاف مريض، جرت معالجتهم في 930 مستشفى بألمانيا، بين 26 فبراير و19 أبريل.

وكشفت النتائج، أيضاً، أن معدل الوفيات أعلى لدى الرجال (25%)، منه لدى النساء (19%). ولم ينجُ 30% من المرضى، الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، و38% من المرضى الذين يبلغون أكثر من 80 عاماً.

• كشفت النتائج أن معدل الوفيات أعلى لدى الرجال.

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