ترامب: لم أناقش بوتين بشأن تقارير مكافآت قتل الأميركيين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لم يناقش نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبداً بخصوص تقارير للمخابرات الأميركية تفيد بأن موسكو دفعت مكافآت لمسلحي حركة "طالبان" لقتل أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان، مثيرا شكوكا بشأن التقارير التي سبق وأن نفتها موسكو.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه شبكة (آكسيوس أون إتش.بي.أو): "لم أناقش الأمر مع بوتين على الإطلاق".

أضاف ترامب، أنه لم يُحط علما بالأمر قبل نشره في وسائل الإعلام أواخر يونيو. ووصف التقارير بأنها خدعة وأثار شكوكا بخصوصها.

ولدى سؤاله عن سبب عدم مواجهته بوتين بشأن هذه القضية في اتصالهما يوم الخميس الماضي، قال ترامب: "كانت مكالمة هاتفية لمناقشة أشياء أخرى، وصراحة هذه مسألة قال كثير من الناس إنها أخبار زائفة".

وأوضح أنه والرئيس الروسي ناقشا حظر الانتشار النووي في الاتصال الهاتفي.

ويتهم الديمقراطيون في الكونغرس ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل، بعدم أخذ معلومات المخابرات التي تتعلق بقتل الجنود على محمل الجد. ويضغطون للحصول على مزيد من المعلومات من المخابرات والبيت الأبيض.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن ترامب لم يُبّلّغ شفهياً بتقارير المخابرات بخصوص المكافآت الروسية لأن المسؤول عن إطلاع الرئيس على التطورات بوكالة المخابرات المركزية خلص إلى أن التقارير غير مؤكدة.

ولم ينكر مسؤولو البيت الأبيض وجود المعلومات في الإيجاز اليومي للرئيس، وهو ملخص يومي لمعلومات وتحليلات سرية تتعلق بالأمن القومي. وأفادت بعض المنافذ الإعلامية أن قضية المكافآت كانت واردة في الإيجاز اليومي للرئيس في فبراير لكنه لم يقرأها على الأرجح.

وقال ترامب لآكسيوس: "لم تصل أبدا لمكتبي. تعرفون لماذا؟ لأنهم.. في المخابرات لا يعتقدون أنها حقيقية... إذا كانت وصلت مكتبي، كنت سأفعل شيئا حيالها".

وذكرت آكسيوس أن ترامب تحدث لبوتين ثماني مرات على الأقل منذ إدراج تقارير المخابرات لأول مرة في الإفادة التي تقدم له.

وقال ترامب إن كثيرين من مسؤولي المخابرات شككوا في مصداقية التقارير، وهو موقف يتناقض مع أربعة مصادر أمريكية وأوروبية ومع إدراجه في تقرير لوكالة المخابرات المركزية حظي بقراءة على نطاق واسع في مايو الماضي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أول مرة في يونيو أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن وحدة للمخابرات العسكرية الروسية عرضت على "طالبان" ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل قتل كل جندي أمريكي أو من جنود الحلفاء.

وأبلغ ترامب آكسيوس أنه يقرأ إفادة المخابرات اليومية. وقال: "أقرأها كثيرا كما تعلمون، أنا أقرأ كثيرا. يحبون أن يقولوا إنني لا أقرأ. أنا أقرأ كثيرا".

ونُشرت مقتطفات من المقابلة اليوم الأربعاء. وستُبث كاملة يوم الاثنين المقبل.

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