السعودية تمدّد التأشيرات والإقامات للوافدين 3 أشهر

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك من دون مقابل.

وأوضحت الوزارة أن الأمر الملكي شمل أيضاً تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل خلال فترة التعليق، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، التي تنتهي خلال فترة التعليق، لمدة ثلاثة أشهر من دون مقابل.‏‏‏

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