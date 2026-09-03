تحسينات مرورية لطرق دبي ترفع استيعاب تقاطع "القيادة" وتقلص الانتظار 15%

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية عند تقاطع القيادة باتجاه شارعي أبو هيل وصلاح الدين، شملت إضافة مسار جديد وتعديل التقاطع والإشارات الضوئية، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وخفض زمن الانتظار بنسبة تصل إلى 15% في أوقات الذروة.

وتضمنت التحسينات إضافة مسار على تقاطع شارع الاتحاد للمتجهين يساراً إلى شارع أبو هيل باتجاه شارع صلاح الدين، عبر استغلال مساحة المواقف الموازية وجزء من الجزيرة الوسطية، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات ورفع الكفاءة التشغيلية للتقاطع.

وشملت الأعمال إعادة ضبط توقيت الإشارات الضوئية بما يتوافق مع المسارات الجديدة، بما يعزز تنظيم الحركة ويسهل الدخول إلى الطرق المحيطة والخروج منها.

كما تضمنت التحسينات إنشاء مواقف إضافية للمركبات على امتداد شارع أبو هيل، وتركيب أعمدة إنارة للمواقف القائمة، بهدف رفع كفاءة استخدام المساحات المتاحة وتحسين مستوى الخدمة والبنية التحتية في المنطقة المحيطة.

وتسهم التحسينات في تسهيل تنقل المركبات بين شبكة الطرق المحلية والمحور الرئيس لشارع الاتحاد، وتحسين انسيابية الحركة عند المداخل والمخارج المحيطة بالتقاطع، وتقليل الازدحام خلال ساعات الذروة.