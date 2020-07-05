الصين تمنع بيع الدواجن أو ذبحها في الأسواق

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلنت الصين أنها ستمنع بصورة تدريجية ذبح الدواجن أو بيعها حيّة في الأسواق التجارية، في قرار تزامن مع تجدّد معركة البلاد ضدّ فيروس كورونا المستجد، ولقي ترحيباً من المدافعين عن حقوق الحيوانات. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كثفت الصين مراقبتها لأسواق الجملة المتخصصة في بيع المواد الغذائية، وفي أعقاب قرارها حظر بيع الحيوانات البرية واستهلاكها.

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى في العالم بسوق لبيع الحيوانات الحيّة في مدينة ووهان وسط الصين، كما أنّ الطفرة الوبائية الأخيرة التي شهدتها بكين، أخيراً، بدأت في سوق لبيع المنتجات الزراعية بالجملة في العاصمة.

وقال المسؤول في الإدارة الوطنية لتنظيم الأسواق التجارية، تشين شو، خلال مؤتمر صحافي، إنّ «الصين ستحدّ من تجارة الدواجن الحيّة وذبحها، وستشجع على الذبح الجماعي للدواجن الحيّة في أماكن تخضع لظروف معينة، وستغلق تدريجياً أسواق الدواجن الحيّة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news