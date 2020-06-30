بومبيو يطالب مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران

المصدر: نيويورك - أ ف ب

حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، محذّرا من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد.

وقال بومبيو خلال جلسة عبر الفيديو إن "إيران تهدد الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وعرضت الولايات المتحدة مؤخرا على المجلس مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لأجل غير مسمى، والذي يأتي بموجب قرار تنتهي فعاليته في 18 أكتوبر المقبل.

وتخلل الجلسة عرض تقرير أممي خلص إلى أن صواريخ كروز والطائرات المسيّرة التي استخدمت لمهاجمة منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، كانت إيرانية الصنع.

وقال بومبيو إن "إيران تنتهك حظر الأسلحة حتى قبل انقضاء مدته"، محذّرا من مغبة رفع القيود المفروضة على طهران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news