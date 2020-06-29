شبيه السلطان قابوس يثير ضجة في سلطنة عمان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مع صور ومقاطع فيديو متداولة لمواطن يشبه السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، بدرجة كبيرة جدا.

وأثار المواطن العماني، منصور بن خلفان الفوري، وهو كما يقولون "نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس"، جدلاً في صفوف العمانيين، نظرا للشبه الكبير بينه وبين السلطان الراحل، خاصة في الفترة الأخيرة قبل وفاته.

الشيخ منصور بن خلفان الفوري به ملامح من والدنا السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه



سبحان الله ، يخلق من الشبه ٤٠#ظفار#أعز_الرجال_وأنقاهم#قابوس_في_قلوبنا pic.twitter.com/4IbT9AafrD — ❤‏بـســمـة؏ــُمـان 🇴🇲 (@basmah_oman) June 27, 2020

وكان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، السلطان التاسع لسلطنة عمان والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

وهو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب، والثالث في العالم حتى وفاته في العاشر من يناير 2020، عن عمر ناهز الـ79 عاماً.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صور لظهور شبيه طبق الأصل من الراحل السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس عمان الحديثة.

يخلق من الشبة اربعين pic.twitter.com/7DlJpLgsRO — ‏R.sH آبو وعُ ـــــد idss748295 (@4Oy6FHusjdXAKG9) June 28, 2020

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