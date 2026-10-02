شراكة بين جامعتي دبي ودبي الطبية لتخريج كفاءات برؤية اقتصادية وإدارية

وقّعت جامعة دبي الطبية وجامعة دبي مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون أكاديمي استراتيجي هو الأول من نوعه، يهدف إلى دمج العلوم الصحية بالإدارة والاقتصاد، وذلك بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، الفريق ضاحي خلفان تميم، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وجرى توقيع المذكرة، التي أبرمها نائب مدير جامعة دبي الطبية للشؤون الأكاديمية عميد كلية الصيدلة، الدكتور شريف خليفة، ورئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، ضمن احتفالية «المعطف الأبيض» في مقر غرف دبي، والتي شهدت ارتداء 461 طالبة جديدة المعطف الأبيض وأداء قسم المهن الصحية، إيذاناً بانضمامهنّ لكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية.

وتنقل المذكرة التعاون الأكاديمي إلى مستوى تطبيقي يشمل تبادل الطلبة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في تقديم مقررات مشتركة في الإدارة واقتصادات الصحة والدواء، لإكساب طلبة التخصصات الطبية كفاءات ريادة الأعمال، والقدرة على تحويل الابتكارات الصحية إلى مشروعات وخدمات قابلة للتطبيق.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم أن هذه الشراكة تضيف بعداً اقتصادياً وإدارياً للتعليم الصحي، يمكّن الخريجات من إدارة الموارد بكفاءة، وتأسيس مشروعات تدعم اقتصاد الدولة، داعياً الطالبات الجديدات إلى التحلي بالمسؤولية، والرحمة، والأخلاق المهنية، وصون كرامة المريض.

من جانبه، اعتبر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، هذه الشراكة استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، مشيراً إلى دور الاقتصاد الصحي في تحسين نتائج الخدمات الطبية وتحقيق التوازن بين الكلفة والجودة، ومنح الطلبة أدوات عملية لبناء المؤسسات الصحية.

وأوضح الدكتور شريف خليفة أن المذكرة ستُترجم عبر خطوات واضحة داخل البيئة الأكاديمية لتخريج ممارسين صحيين قادرين على قيادة المؤسسات واستدامتها، فيما أشار الدكتور عيسى البستكي إلى أن التعاون يجمع خبرات «جامعة دبي» في الإدارة والاقتصاد مع ريادة «دبي الطبية» صحياً، لتوفير تجربة تعليمية متعددة التخصصات.

ويُنتظر أن يسهم هذا التعاون الاستراتيجي في إعداد كوادر قادرة على إدارة موارد القطاع الصحي بكفاءة، وتطوير نماذج عمل جديدة تخلق فرصاً للاستثمار والتوظيف، بما يرفع جاهزية القطاع الصحي في الدولة للتحولات التقنية والتشغيلية المستقبلية.