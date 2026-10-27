ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الكندية أوتاوا في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد–كارتييه الدولي، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا.

ويرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وغانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.