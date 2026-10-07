منصور بن محمد: خير العضيد لزايد

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان خير العضيد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس وطن الاتحاد.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ستة وثلاثون عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. كان قليل الكلام كثير الفعل، وكان خير العضيد لزايد في تأسيس وطن الاتحاد.. رحم الله الشيخ راشد بن سعيد، وسيبقى الوفاء لسيرته عملاً يتجدّد وطموحاً يحمل دبي إلى آفاق أرحب».