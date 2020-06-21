إصابات "كورونا" في البرازيل تتجاوز حاجز المليون

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، تجاوز المليون إصابة فيما اقترب عدد الوفيات من 50 ألف حالة، لتصبح هذه الدولة اللاتينية ثاني أكثر الدول بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات والوفيات.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن العدد الرسمي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد اقتربت من 50 ألف حالة، مع أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا فقد بلغ عدد الإصابات 1,032,913 إصابة، أما عدد الوفيات فبلغ 49,976 حالة وفاة.

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