توقيف 5 لبنانيين بتهمة الاتجار بالأسلحة الحربية

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، اليوم السبت، توقيف خمسة لبنانيين بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية.

وقالت المديرية ، في بيان صحافي اليوم حسبما أفادت "الوكالة اللبنانية للإعلام" ، إن ذلك جاء "بناء على معلومات توافرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن قيام أشخاص بالإتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية في منطقة عكار".

وأضافت أنه تم خلال العملية ضبط كمية من الأسلحة والذخائر ، مشيرة إلى إجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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