بكين تتجاوز 200 حالة فيروس كورونا

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحية صينية، اليوم، أنه تأكد حتى الآن تسجيل 200 إصابة شخص بفيروس كورونا في بكين منذ تتتبع تفشي الفيروس مجدداً عبر سوق شينفادي الشهير لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفايروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

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