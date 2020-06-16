إقالات محلية في بكين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أقالت السلطات الصينية العديد من المسؤولين المحليين في ضاحية فنجتاي بالعاصمة بكين، حيث تم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوق رئيسة للبيع بالجملة. ونقل موقع «إتش كيه 1» الإلكتروني الإخباري عن السلطات المحلية القول، إنه تم فصل نائب عمدة منطقة فنجتاي الجنوبية الغربية، تشو يوقينج، حيث تقع سوق شينفادي، من منصبه، بسبب «تقصيره في أداء الواجب»، كما تمت إقالة سكرتير لجنة الحزب الشيوعي لبلدية هواشيانج في منطقة فنجتاي، وانج هوا، والمدير العام لسوق شينفادي، تشانج يويلين، بسبب انتشار الفيروس.

وتعتبر شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90% من الفواكه والخضراوات الطازجة في العاصمة الصينية.

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