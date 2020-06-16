فرنسا تفتح المقاهي والمطاعم بالكامل.. ومتاجر بريطانيا تعود إلى العمل

المصدر: عواصم - وكالات

استأنفت فرنسا الحياة شبه الطبيعية، أمس، مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم بالكامل، ومعاودة تسيير بعض الرحلات عبر الحدود، والتحضير لعودة جميع الأطفال إلى المدارس، بعدما اعتبرت السلطات أنه تم تجاوز «الجزء الأكبر من الوباء»، فيما فتحت المتاجر غير الأساسية في بريطانيا أبوابها، مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة.

وللمرة الأولى، منذ مارس الماضي، غادر قطار يربط بين باريس ودورتموند بألمانيا محطته، صباح أمس، قرابة الساعة الـ06.00 بتوقيت غرينتش، نتيجة إعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة أخرى للعودة إلى الحياة الطبيعية، قام العديد من المطاعم والمقاهي، في وسط باريس، بتجهيز صالاتها منذ الصباح لاستقبال الزبائن من جديد.

ومنذ ثلاثة أسابيع، سمحت السلطات الفرنسية بفتح المساحات الخارجية فقط في باريس وضواحيها، ويتعين على الحضانات والمدارس والكليات الانتظار أسبوعاً آخر، لاستئناف النشاط بشكل طبيعي.

وستسهم العودة الإلزامية إلى المدارس في استئناف الحياة الاقتصادية بالبلاد، لأن العديد من الآباء سيتمكنون من العودة إلى العمل بسهولة أكبر، وأعرب وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن تفاؤله قائلاً إن بلاده «تجاوزت الجزء الأكبر من وباء (كوفيد-19)»، مع إشارته إلى أن «الفيروس لايزال ينتقل في البلاد»، وأن مكافحة كورونا المستجد لم تنتهِ بَعْدُ.

وتم تسجيل تسع وفيات في المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ بدء إحصاء الوفيات في منتصف مارس الماضي. وأودى الوباء بـ29.407 أشخاص في فرنسا.

وفي بريطانيا، بات مسموحاً لكل المتاجر، أمس، استئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة، ما يحمل أهمية كبيرة لاقتصاد البلاد، المتضرر بشدة من تداعيات وباء «كوفيد-19».

وتوفي 42 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وهي حصيلة قد تتجاوز 50 ألفاً، إذا احتسبت الوفيات التي يشتبه في أن الفيروس تسبب بها.

وبدأت الحكومة البريطانية، مع ملاحظة تراجع في أعداد الوفيات والحالات التي تستدعي الاستشفاء، بتخفيف قيود العزل، وسمحت منذ مطلع يونيو الجاري بفتح جزئي للمدارس، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق وشركات بيع السيارات.

وبات، اعتباراً من أمس، مسموحاً لآلاف المتاجر غير الأساسية، كتلك التي تبيع الثياب والكتب والمعدات الإلكترونية، فتح أبوابها، فضلاً عن حدائق الحيوانات، وحدائق السفاري ودور السينما في الهواء الطلق، وأماكن العبادة لكن فقط للصلاة بشكل فردي.

وأصبح وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في المتاجر. ومع ذلك، كان لابد على المتاجر أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن، كالتنظيف المتكرر لمواقعها، ووضع علامات على الأرضيات تحثّ الناس على الحفاظ على مسافة في ما بينهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لوسائل الإعلام، خلال زيارة لمركز تجاري في شرق لندن، حيث ألقى نظرة على التدابير المعمول بها، إنه يمكن للناس أن «يتسوقوا بكلّ طمأنينة».

ويحمل فتح المتاجر أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، الذي تضرر بشدة جراء تداعيات الجائحة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20.4% في أبريل، الشهر الأول الذي طبق فيه العزل التام.

وتوظف متاجر التجزئة غير الأساسية 1.3 مليون شخص في البلاد، وتضخ 46.6 مليار جنيه إسترليني كل عام في اقتصادها.

وفي الشوارع التجارية الرئيسة بوسط لندن، وضعت المحال عبوات معقمات ليستخدمها الزبائن، وفيما لاتزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص قائمة، تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تخفيض هذه المسافة، من أجل إعطاء دفع للفنادق والمطاعم التي من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع يوليو المقبل.

رئيس الوزراء البريطاني يدعو مواطني بلاده إلى التسوق بكل طمأنينة.

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