الصين تحذف «البنغولين» من قائمة العقاقير التقليدية

المصدر: بكين - د.ب.أ

حذفت الصين «البنغولين» من قائمة العقاقير التقليدية، حيث تكثف الحماية للثدييات الحرشفية المهددة بالانقراض.

وحسب صحيفة «ذا بيبر» الحكومية، تم حذف «البنغولين» من قائمة الأدوية الصينية الرسمية هذا العام، إلى جانب مواد أخرى، من بينها أقراص تحتوي على براز الخفافيش.

يعتقد بعض العلماء أن حيوان «البنغولين» هو العائل الوسيط لفيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

وحيوان «البنغولين» هو الأكثر تهريباً في العالم، ويتم استخدامه كمكون في الطب الصيني الشعبي، على الرغم من أن فائدته العلاجية غير مثبتة علمياً.

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