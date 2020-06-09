إيران ستعدم «جاسوسا» ساعد واشنطن على استهداف سليماني

المصدر: واشنطن - وكالات

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء إن حكما بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأميركية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري لفيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني وإن تنفيذ الحكم سيكون قريبا بعد أن أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقّه.

وأضاف غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون «حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد أحد جواسيس السي.آي.إيه والموساد. لقد كشف عن مكان وتنقلات الجنرال قاسم سليماني، لقاء مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية."

وكان سليماني، قد قُتل يوم الثالث من يناير في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في العراق.

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