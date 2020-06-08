دولة عربية جديدة تستعد لفتح المساجد وتشغيل الطيران

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال وزير الدولة لشؤون الخدمات في الكويت، مبارك الحریص، إن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الكويت لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30% والثانية 60% وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

وكان وزیر العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فھد العفاسي، أعلن معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظهر الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وقال العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية إن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھیزات كما تم تعقيم المساجد "في المناطق النموذجیة" من قبل وزارة الدفاع لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا وفقا للاشتراطات الصحية.

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