الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا «منفعة عامة عالمية»

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن بكين ستجعل مصل فيروس كورونا المستجد «منفعة عامة عالمية» عندما يكون جاهزا.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ اليوم الأحد إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأكد وانغ في مؤتمر صحافي في بكين إن الصين ستجعل المصل «منفعة عامة عالمية» عندما يكون جاهزا.

على صلة، سجل البر الصيني ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني إن ستا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج. وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق.



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