بدلاً من الإنجاب وتربية الحيوانات.. هواية غريبة تجتاح الصين

في وقت يتجه فيه بعض الشباب الصينيين إلى الابتعاد عن الالتزامات التقليدية، من إنجاب الأطفال إلى اقتناء الحيوانات الأليفة، تبرز هواية غير مألوفة تقوم على «تربية الطوب»، وتحويل قطعة من الطوب إلى ما يشبه كائناً أليفاً، لا يحتاج سوى إلى رذاذ من الماء وانتظار نمو الطحالب على سطحه.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، اكتسبت هذه الهواية انتشاراً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث تجاوز عدد مشاهدات وسم مرتبط بها خمسة ملايين مشاهدة على منصة «ويبو» الصينية، في مؤشر إلى الاهتمام بأساليب حياة بسيطة لا تفرض أعباء مالية أو التزامات يومية كبيرة.

وتقوم الفكرة على التعامل مع قطعة الطوب كما لو كانت حيواناً أليفاً، من خلال رشها بالماء بضع مرات يومياً، لإتاحة الفرصة أمام أبواغ الطحالب الموجودة في الهواء للالتصاق بسطحها والنمو عليه. وعلى خلاف الحيوانات الأليفة، لا تحتاج هذه «التربية» إلى طعام أو رعاية معقدة، فيما يمكن للطحالب أن تدخل في حالة من السكون عند انقطاع الماء، ثم تعاود النمو عند استئناف الترطيب.

ونقل التقرير عن وسائل إعلام صينية وصفها الطوب بأنه «خالد عملياً»، في إشارة إلى بساطة العناية به، فيما وجد بعض ممارسي هذه الهواية فيها مصدراً للشعور بالإنجاز، من دون ضغوط النتائج أو الالتزامات طويلة الأمد. وعبر أحد المهتمين بها عن اعتزازه بتجربته، مشيراً إلى أنها لا تفرض عليه أي مخرجات مطلوبة أو مسؤوليات تذكر.

ولا تنفصل هذه الظاهرة عن تحولات اجتماعية واقتصادية أوسع في الصين، حيث يواجه الشباب ضغوطاً مرتبطة بالعمل وتكاليف المعيشة وتوقعات المجتمع بشأن الزواج والإنجاب. وأشار التقرير إلى أن واحداً من كل خمسة شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً كان عاطلاً عن العمل، وفق الإحصاءات التي استند إليها، بالتزامن مع تراجع معدلات المواليد في البلاد إلى مستويات تاريخية متدنية.

وتتقاطع «تربية الطوب» مع نمط «الاستلقاء المسطح»، الذي يعبر عن تفضيل حياة أقل تنافسية وأخف وطأة من حيث العمل والالتزامات الاجتماعية، في توجه يعكس بحث بعض الشباب عن بدائل تتناسب مع قدراتهم وظروفهم، وتمنحهم مساحة للابتعاد عن الضغوط اليومية.

لكن الهواية لا تخلو من محاذير صحية، إذ حذرت تقارير إعلامية من احتمالات نمو العفن والتعرض للأبواغ. ودعا شيويدونغ لي، الأستاذ المتقاعد المتخصص في الطحالب، إلى اتخاذ احتياطات عند ممارسة هذه الهواية، تشمل إبقاء الطوب في بيئة مغلقة وارتداء القفازات والكمامات للحد من التعرض للأبواغ.