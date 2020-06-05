إرجاء القمة الأوروبية ـ الصينية في ألمانيا بسبب «كورونا»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلنت برلين أن القمة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بين الاتحاد الأوروبي والصين في ألمانيا سيتم إرجاؤها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في بيان، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اتفقوا في اتصالات هاتفية، على أنه «لا يمكن عقد الاجتماع في الموعد المقرر، نظراً للوضع العام للوباء».

وأضاف أنه نتيجة لذلك «يجب تأجيل» هذه القمة، التي كان يفترض مبدئياً أن تعقد في 14 سبتمبر في مدينة لايبزيغ بألمانيا، التي تتولى الرئاسة نصف السنوية لاجتماعات الاتحاد الأوروبي.

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