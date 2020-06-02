ترامب اختبأ في قبو مُحصن خلال التظاهرات

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، أمس، عن مصادر أميركية مسؤولة القول إن الرئيس دونالد ترامب نُقل إلى قبو البيت الأبيض المُحصن (مركز عمليات الطوارئ)، مع تجمع المتظاهرين خارج البيت الأبيض.

وكشف مسؤول بالبيت الأبيض ومصدر أمني، أنه تم نقل ترامب لفترة وجيزة إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض لفترة من الوقت، الجمعة الماضية، وأضافا أنه «مكث في المخبأ لمدة أقل من ساعة ثم صعد للأعلى مجدداً».

وقال المصدر الأمني ومصدر آخر مُطلع إن ميلانيا زوجة ترامب وابنهما بارون تم نقلهما إلى المخبأ أيضاً.

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