ملكة بريطانيا تسمح لجونسون بممارسة الرياضة بالقصر الملكي

المصدر: لندن - د.ب.أ

سمحت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، بممارسة الرياضة في حدائق قصر باكنغهام، حسبما أفاد تقرير إخباري أمس.

وذكرت صحيفة «تليغراف» أن ممارسة الرياضة جزء من جهود جونسون لمواصلة تعافيه من «كوفيد-19»، وأن ممارسة الرياضة في القصر تخفف المخاوف الأمنية بشأن هوايته المعتادة في الركض بالأماكن العامة. ويضم مقر الإقامة الكبير للملكة في لندن حديقة كبيرة وملعب تنس مفتوحاً. ومن المعروف أن جونسون من محبي الرياضة. كما شوهد جونسون وهو يمارس الركض في حدائق وساحات قصر لامبيث، المقر الرسمي بلندن لرئيس أساقفة كانتربري - رئيس الكنيسة الأنجليكانية العالمية. يشار إلى أن قصر باكنغهام مغلق، حالياً، أمام السائحين بسبب وباء كورونا.

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