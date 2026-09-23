المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإضافة اختصاصات جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإضافة اختصاصات جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي، تشمل تنظيم وترخيص المنشآت والجهات الرياضية، ومنح الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية، وإصدار تراخيص مزاولتها في المنشآت والجهات الرياضية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتسهم الاختصاصات الجديدة في تطوير منظومة رياضية متكاملة في إمارة أبوظبي، من خلال تعزيز الأطر التنظيمية والمهنية للقطاع الرياضي، ورفع جودة الخدمات وكفاءة العاملين.

ويعزز القرار دور مجلس أبوظبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، ودعم مكانة أبوظبي وجهةً رياضية عالمية رائدة تستقطب كبرى الفعاليات والبطولات، بما يواكب رؤية الإمارة وتطلعاتها المستقبلية.

وسيتولى مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم وترخيص المنشآت والجهات الرياضية، والاعتماد المهني وترخيص مزاولة المهن الرياضية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.