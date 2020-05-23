دولة أوروبية تسجل "صفر" إصابات بكورونا لأول مرة منذ 9 مارس

المصدر: عواصم – وكالات

أمضت كرواتيا اليوم السبت لأول مرة منذ التاسع من مارس الماضي يوما خاليا من إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل عدد المصابين بعدوى "كوفيد 19" إلى الآن في كرواتيا 2243 شخصا، وبلغ عدد الوفيات 99 شخصا.

وتعد كرواتيا المطلة بساحل طويل على البحر الأدرياتيكي بخلجانها وجزرها الكثيرة منطقة سياحية محببة للألمان،

ويرتبط اقتصاد كرواتيا بشدة بالسياحة الأجنبية، اعتاد أصحاب الفنادق وبيوت الإيجار أن يستقبلوا السياح خلال الصيف، إلا أن الموسم الحالي سيتأثر بشدة بسبب انتشار وباء كورونا.

ويعتبر الخبراء أنه سيكون نجاحا كبيرا لو حقق القطاع السياحي في كرواتيا هذا العام نصف ما حققه من أرباح العام الماضي، وهي أرباح بلغت قيمتها 10.5 مليار يورو.

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