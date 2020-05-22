كونتي: إيطاليا اجتازت أسوأ مرحلة في «كورونا»

المصدر:
  • روما - رويترز
التاريخ:

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس، إن إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها مرض «كوفيد-19»، مضيفاً أنه يتعين على البلد الآن دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية، في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأنٍّ.

وأضاف كونتي أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان: «يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا الأسوأ، لا يمكننا التوقف انتظارا للقاح، وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج‭‭ ‬‬ معيبين على نحو غير قابل للإصلاح»، كما قال أيضا إن البنوك «يمكنها، بل يتعين عليها، بذل المزيد، لاسيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة».

 

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