مصر: حظر تجوال من 5 مساءً خلال أسبوع عيد الفطر

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أنه تقرر أن يبدأ حظر التجوال من الخامسة مساء في أسبوع عيد الفطر، وقال في مؤتمر صحافي متلفز، إن تطبيق هذه الإجراء سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الجمعة بعد المقبلة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن مدبولي أنه تقرر أيضاً وقف كل وسائل النقل الجماعي في أسبوع العيد، إلى جانب غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم، وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، وحذر من أن «التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس (كورونا)».

وأشار مدبولي إلى أنه في الأسبوع التالي لأسبوع العيد، سيبدأ الحظر من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وأوضح أنه بداية من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة بعض القطاعات، مثل الأنشطة الرياضية والمطاعم، باشتراطات احترازية، وكشف أنه سيتم في النصف الثاني من يونيو بدء مناقشة عودة الصلاة وبعض الشعائر الدينية. وأضاف أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع «كورونا»، أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، وستكون هناك عقوبات للمخالفين.

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