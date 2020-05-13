فاوتشي: لقاحات «كورونا» لن تكون جاهزة لدى بدء العام الدراسي بأميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

صرح كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، لمجلس الشيوخ بأنه لن يكون هناك لقاح جاهز للاستخدام لدى بداية العام الدراسي المقبل، الذي عادة ما يبدأ في أغسطس أو سبتمبر.

وقال فاوتشي أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي «رغم تحركنا بالسرعة القصوى، لا نرى لقاحاً يسهم في قدرة الأفراد على العودة إلى المدرسة في الفصل الدراسي المقبل». وذكر أنه يتم إجراء العديد من الاختبارات السريرية، ما يمنح العلماء فرصة أكبر للنجاح.

ولايزال فاوتشي متمسكاً بتقييمه السابق الذي أوضح فيه أن الأمر سيستغرق من 12 إلى 18 شهراً ليكون اللقاح جاهزاً.

وحذر فاوتشي، الشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا، من تداعيات «خطرة جداً» في حال إعادة تحريك الاقتصاد بشكل سريع، مشيراً إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يكون «أعلى» من الحصيلة الرسمية.

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