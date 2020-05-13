مقتل 5 مرضى في حريق بجهاز تنفس في روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالات أنباء أن حريقاً نشب في ما يبدو بجهاز تنفس نتيجة الحمل الزائد لكثرة تشغيله تسبب في مقتل خمسة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في وحدة للعناية المركزة بمستشفى في روسيا أمس. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر بخدمات الطوارئ، أن قتلى الحريق الخمسة كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس للأنباء «أجهزة التنفس تعمل بأقصى طاقة. وطبقاً للبيانات الأولية حدث حمل زائد واشتعلت النار في الجهاز، ما تسبب في نشوب الحريق». وذكرت الخدمة الصحافية لوزارة الطوارئ الروسية أنه تم إجلاء 150 شخصاً من جراء الحريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news