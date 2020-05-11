نائب ترامب في عزل ذاتي بعد تشخيص إصابة مساعدة بـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مراسل وكالة بلومبيرغ على "تويتر"، أمس الأحد، إن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيبقى في عزل ذاتي بعيدا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.

وأضافت التغريدة أن الاختبارات أثبتت مراراً، بما في ذلك يوم الأحد، عدم إصابة بنس بكوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ولم يحضر مايك بنس، اجتماعا يوم السبت مع الرئيس ترامب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة.

كانت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأميركي، كاتي ميللر، ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي. حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس، حيث يترأس بنس خلية الأزمة.

وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترامب، ستيفن ميللر، وفقا لبلومبرغ.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأميركيين من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

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