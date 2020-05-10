اليابان تعزّز جهودها لدعم برنامج اختبارات «كورونا»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

تبذل اليابان جهوداً لدعم برنامج اختبار فيروس كورونا، بتخفيف معايير الاختبارات وتقديم اختبارات «المستضدات» السريعة (المستضدات هي مواد تثير الاستجابة المناعية)، طبقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أمس.

وأضافت الوكالة أن الحكومة تعتزم الموافقة على أجهزة الاختبار، التي يمكن أن تحدد «المستضدات» لفيروس كورونا المستجد في غضون ما بين 15 و30 دقيقة.

وتم إلغاء قاعدة، كانت تستهدف فقط هؤلاء الذين يعانون ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 37.5 درجة، على مدى أربعة أيام على الأقل على التوالي ليكونوا مؤهلين للاختبار. وواجه المعيار انتقادات حادة نظراً لأنه يجعل الكثير من المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا لا يخضعون للفحص. وتواجه الحكومة اتهامات باختبار عدد أقل بكثير من الأشخاص عن الدول الأخرى.

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