بومبيو: "أدلة مهمة" على أنّ فيروس كورونا تفشى من مختبر ووهان

المصدر: واشنطن - وكالات

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، اتهامه الذي لا يحظى بإجماع بأن مختبرا صينيا هو مصدر فيروس كورونا المستجد، لكنه أقر بعدم وجود يقين على ذلك.

وقال بومبيو للصحافيين: "ليس لدينا إثبات يقين، ولكن هناك أدلة مهمة على أن هذا الفيروس جاء من مختبر في ووهان".



وتابع: "كان بوسع الصين أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي. كان أمامهم الخيار لكن بدلا من ذلك تسترت الصين على التفشي في ووهان".

وأشار بومبيو إلى أن "الصين ما تزال ترفض مشاركة المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة الناس"، بحسب قوله.

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