مصر: جسر جوي لإعادة آلاف العالقين في الكويت ونقلهم إلى مدن جامعية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت، اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى الكويت فى بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، بحسب ما ذكرت "رويترز".



وأوضحت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



كانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في الساعات الأولى من فجر الاثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.



وذكرت الوزارة أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا إلى الموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع.



وقالت إنه تم ضبط عدد من المحتجين "وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وذكرت المصادر بمطار القاهرة لـ"رويترز" إن أول رحلة غادرت صباح اليوم وستعود وعلى متنها "أكثر من 300 مصرى من العالقين فى الكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين".



وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت "لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبيا ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم فى العزل الصحى لمدة 14 يوما".



ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس الماضي، لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذى بدأته مصر 21 أبريل لإعادة المصريين العالقين بالخارج.



وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

خطة إجلاء المصريين العالقين في الكويت خلال 48 ساعة

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أعلنت في وقت سابق، أن الوزارة رفعت تقريرا يتضمن مطالب المواطنين المصريين بالكويت من مخالفي الإقامة إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث طمأنت المواطنين بالخليج، أن كل طلباتهم تم نقلها إلى اللجنة المعنية، وأضافت اللجنة لجدول العودة من انتهت إقامتهم ومخالفي الإقامة والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى العالقين.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تفهم الظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مناطق العزل بالكويت، داعية المواطنين المصريين إلى الثقة في الدولة، وقالت إن هناك جهود ضخمة وتنسيق داخل الدولة ومع السلطات في دولة الكويت، مؤكدة بدء تنفيذ خطة إعادة نحو 5 آلاف و300 من المواطنين المصريين في الكويت خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى رصد قيام مجموعات تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية بإثارة البلبلة والاندساس وسط المصريين، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى.

وأكدت الوزيرة بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اهتمام القيادة السياسية بإعادة العالقين، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أولوية حياة وصحة المواطنين وأهمية إعادتهم.

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