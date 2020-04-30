وفاة أكثر من 2500 بـ "كورونا" خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات ليوم

سجلت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد على تلك المسجلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة إلى 60 ألفاً و853 وفاة.

وتزيد هذه الحصيلة قليلاً على تلك التي سجلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، مقارنة بـ1330 وفاة مساء الأحد، و1303 وفيات مساء الإثنين.

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضرراً من بين دول العالم جراء وباء "كوفيد-19"، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض، بشأن تطورات الوباء في البلاد، إن فيروس كورونا المستجد "سيرحل".

وأكد ترامب أن الفيروس "سيذهب، سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.

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