غضب صيني من سعي ترامب إلى طلب تعويضات بسبب تفشي «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أدى تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين، جرّاء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي، قبل أن يجتاح العالم، إلى رد غاضب من بكين، والتي اتهمت السياسيين الأميركيين بـ«التفوّه بأكاذيب مكشوفة».

وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس، مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وقال ترامب، أول من أمس، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «نحن مستاؤون من الصين، لسنا راضين عن الوضع بأكمله، لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقف الفيروس في مصدره».

وأضاف: «كان من الممكن درؤه سريعاً، وما كان ليتفشى في العام أجمع»، مشيراً إلى «وجود خيارات عدة، لمحاسبة الصين».

وسألت صحافية ترامب عن مقال نشرته صحيفة ألمانية، طالب الصين بدفع 165 مليار دولار لألمانيا، كتعويض عن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها الفيروس، ولدى سؤاله إن كانت الولايات المتحدة ستفكر في القيام بالأمر نفسه، قال ترامب: «بإمكاننا القيام بأمر أسهل بكثير من ذلك، ألمانيا تنظر في أمور وننظر نحن في أمور أخرى. لم نحدد المبلغ النهائي بعد». ولفت إلى أن «الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة، بل بالعالم أجمع».

أما في بكين، فاتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أمس، السياسيين الأميركيين بـ«التفوّه بأكاذيب مكشوفة، وتجاهل مشكلاتهم الخطيرة»، دون أن يسمي ترامب.

وقال شوانغ، في إيجاز صحافي دوري: «لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة حيال الوباء التي اتخذوها، وصرف أنظار العامة عن الأمر»، مطالباً المسؤولين الأميركيين بالتفكير في مشكلاتهم وإيجاد طريقة لاحتواء تفشي الفيروس في أسرع ما يمكن.

وبات تفشي الفيروس تحت السيطرة في الصين، حيث لم تسجّل أي وفيات جديدة ناجمة عنه على مدى 13 يوماً متتالياً، وبلغت حصيلة الوفيات في الصين 4633.

وأثار ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، حفيظة بكين، الشهر الماضي، عندما استخدما عبارة «الفيروس الصيني» لدى تحدثهما عن تفشي «كوفيد-19»، ورغم أنهما تخليا على ما يبدو عن المصطلح لاحقاً، لكنَّ متحدثاً باسم الخارجية الصينية أشار لاحقاً إلى أن الجيش الأميركي هو الذي جلب الفيروس إلى ووهان، ما أثار رد فعل غاصباً من ترامب، الذي اتهم الصين بـ«نشر معلومات مضللة».

إلى ذلك، أظهر تعداد موقع «وورلد ميترز» تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 212 ألف شخص في العالم، وإصابة ثلاثة ملايين و80 ألف شخص، وبلغ إجمالي حالات التعافي 929 ألف حالة حتى أمس.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات التي بلغت مليوناً و10 آلاف حالة، والوفيات التي تخطى إجماليها 56 ألف حالة، وتلتها إسبانيا بـ232 ألف إصابة، و23 ألف وفاة، ثم إيطاليا 199 ألف إصابة و26 ألف حالة وفاة، وفرنسا 165 ألف إصابة و23 ألف وفاة، ثم ألمانيا 158 ألف إصابة و6000 وفاة، وبعدها بريطانيا 157 ألف إصابة، و21 ألف حالة وفاة.

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ألف حالة تعافٍ من الفيروس حول العالم.. والوفيات تتخطى الـ212 ألفاً.

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