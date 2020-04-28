حقيقة ظهور زعيم كوريا الشمالية مع زوجته بعد شائعات وفاته

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزعيم كوريا الشمالية، وقالوا إنه ظهر مجددا، وسط تكهنات حول صحته.

وانتشرت الصورة للزعيم الكوري الشمالي على أنها حديثة بعدما سرت شائعات عن وفاته أو تردّي حالته الصحيّة، لكن الصورة في الحقيقة قديمة وقد وزعتها وكالة "فرانس برس" قبل ثلاث سنوات.

ويظهر في الصورة كيم جونغ أون ضاحكا مع زوجته ري سول جو، التي بدت وكأنها تسنده من يده، وسط عدد من الفتيان بلباس عسكري.

وتُظهر الصورة كيم جونغ أون مع زوجته ري سول جو في زيارة إلى مدرسة في العاصمة بيونغ يانغ لزرع أشجار مع تلاميذها، وهي ملتقطة في الثاني من مارس 2017.

ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news