شرطة دبي تحذر من مخاطر نشر صور الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي

حذرت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، من أن الصور التي تُنشر عن الأطفال قد تكشف معلومات أكثر مما نتوقع، مثل المدرسة أو الموقع أو الأنشطة اليومية، كما قد يتم حفظها أو إعادة استخدامها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ودعت إلى مراجعة إعدادات الخصوصية قبل مشاركة صور الأطفال، وتجنب الصور التي تكشف مواقعهم أو مدارسهم أو تفاصيل روتينهم اليومي، والحرص على مشاركتها مع أشخاص موثوق بهم فقط.