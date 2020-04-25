إصابات كورونا ترتفع بشكل حاد في روسيا.. 5966 حالة في 24 ساعة

المصدر: موسكو - رويترز

أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم السبت عن تسجيل 5966 إصابة مؤكدة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة مما رفع حصيلة البلاد إلى 74588 إصابة.



وأضاف المركز أن 66 مصابا توفوا الليلة الماضية بكوفيد-19 مما رفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 681.



وبدأت أعداد المصابين والوفيات في الارتفاع بشكل حاد في روسيا هذا الشهر على الرغم من أنها سجلت أعدادا أقل بكثير من دول غربية في المراحل المبكرة من التفشي.