6 قتلى بإعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأميركية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأميركية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية بأنه «حدث نادر للغاية».

وقتل الأشخاص الستة فى ثلاث مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، وأصدرت الإدارة المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: «هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!».

وحذّرت الإدارة على موقعها الإلكتروني، من سرعات رياح محتملة تصل إلى 330 كيلومتراً في الساعة، وأن عاصفتين رعديتين كبيرتين جداً يمكن أن تضربا بعض المناطق مرتين.

وكان وضع العاصفة شديداً بما فيه الكفاية، بحيث يمكن أن تتشكل أعاصير أخرى في ولايتي ألاباما وجورجيا.