وباء كورونا يرعب الصين مجددا.. ارتفاع يومي في الإصابات

بكين - د. ب. أ

أعلنت الصين اليوم الأحد عن تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 97 قادمين من الخارج.

ويمثل هذا الرقم أعلى زيادة يومية في الحالات القادمة من الخارج التي تم تسجيلها حتى الآن، متجاوزًا أعلى رقم سابق والبالغ 67 حالة تم تسجيلها في 25 مارس الماضي.

ودفع هذا الرقم بكين إلى حظر دخول جميع الوافدين الأجانب إلى البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة، اعتبارًا من 28 مارس. ولا تزال هذه التدابير قائمة في الوقت الراهن.

كما تم تسجيل 44 حالة جديدة مشتبه في إصابتها، جميعها قادمة من الخارج.

وسجلت أكثر من نصف الحالات الواردة من الخارج في شنغهاي مركز الصين التجاري.

وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 إبريل كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية الأحد.

ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من إبريل. أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.

وتم تسجيل حالتين تعرضتا للإصابة محليا، في شمال شرق مقاطعة هيلونجيانغ على طول الحدود الروسية حيث أدى تفشي المرض في سويفنهي إلى إغلاق أجزاء من تلك المدينة الحدودية.

يذكر أن حالات الإصابة في بر الصين الرئيس تبلغ حتى الآن 82052 حالة في حين يبلغ عدد الوفيات 3339 حالة. ويشير هذا إلى أن فيروس كورونا بدأ يستعيد شيئاً من عافيته في البر الصيني بعد استكانة وتراجع لحوالي شهر.