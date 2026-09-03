6 خطوات لإصدار تصريح عمل جديد للعامل من خارج الدولة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 6 خطوات للحصول على تصريح عمل جديد لعامل خارج الدولة، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة يسهل الإجراءات بخطوات بسيطة وسريعة.

وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تتيح لمن يرغب من المنشآت في استقطاب كفاءات من خارج الدولة خدمة إصدار تصريح عمل جديد للعامل من خارج الدولة عبر إجراءات رقمية ميسّرة، بما يضمن استكمال الطلبات واستيفاء المتطلبات وفق الأنظمة والتشريعات المعتمدة.

وتشمل الإجراءات تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر الهوية الرقمية، وتقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الخبرة، وإحالة الطلب إلكترونيا إلى الوزارة للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وفي حال وجود نواقص يتم إشعار المنشأة لاستكمالها، وعند استيفاء المستندات تتم الموافقة على إصدار التصريح، والانتقال إلى الخطوة الأخيرة الخاصة بسداد الرسوم وإرفاق عرض العمل المعتمد من العامل.