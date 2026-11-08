«الجسر».. جهاز ذكي يُحوّل لغة الإشارة إلى كلام دون إنترنت

ابتكرت الطالبة ببكالوريوس هندسة أنظمة الحاسوب بجامعة ميدلسكس في دبي، ماليشا تشامودي، جهازاً ذكياً مستقلاً «جسر الإشارة» يهدف إلى تجاوز حواجز التواصل التي تواجه الصُم وضعاف السمع، من خلال توفير وسيلة تواصل ثنائية الاتجاه تعمل بالكامل دون الحاجة إلى الإنترنت، بما يتيح لهم التفاعل بسهولة في المواقف الاجتماعية والطبية وحالات الطوارئ، خصوصاً في الأماكن التي لا يتوافر فيها مترجمو لغة الإشارة.

ويعتمد المشروع، على جهاز حاسوب صغير الحجم «راسبيري باي 5»، يجمع بين تقنيتين تعملان بالتزامن؛ الأولى تلتقط حركات اليد عبر كاميرا، وتحول إشارات لغة الإشارة إلى نصوص ومخرجات صوتية، فيما تستقبل الثانية الكلمات المنطوقة عبر ميكروفون، وتحولها إلى نصوص تظهر على الشاشة، بما يتيح حواراً متبادلاً بين الصم والناطقين. ويستخدم الجهاز خوارزمية رياضية مخصصة لتحليل 21 نقطة مفصلية في اليد، وتحويلها إلى نموذج مكاني يضم 72 نقطة، بما يضمن دقة التعرف على الإشارات بصرف النظر عن المسافة بين المستخدم والكاميرا، كما يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي محلي وقد حقق المشروع دقة بلغت 97.7%، مع إمكانية تحويل المخرجات إلى صوت دون اتصال بالإنترنت. ويتميز «جسر الإشارة» بقدرته على معالجة البيانات محلياً دون إرسال تسجيلات الصوت أو مقاطع الفيديو إلى خوادم خارجية، فضلاً عن انخفاض كلفته وسهولة نقله.